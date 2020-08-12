Общество

Псковская соцзащита не успевает обрабатывать заявления из-за большого объема обращений

Сотрудники социальной защиты в Псковской области не успевают обрабатывать заявления из-за большого объема обращений. Об этом сообщил представитель областного комитета по социальной защите, отвечая на комментарий подписчика в Instagram-аккаунте губернатора Михаила Ведерников.

«Беспредел происходит. Столько жалоб, и все как с гуся вода. Трубку не берут, на вопросы не отвечают», - высказал подписчик свое недовольство работой социальной службы

«Большой объем заявлений, ни одно не будет оставлено без внимания. Ожидайте», - ответил комитет по социальной защите.