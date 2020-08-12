Общество

В ВОЗ заявили, что не обладают достаточной информацией о российской вакцине от COVID-19

ВОЗ на данном этапе не обладает достаточной информацией относительно разработанной в РФ вакцины от коронавируса, чтобы рекомендовать ее масштабное применение. Об этом заявил в четверг не брифинге старший советник генерального директора организации Брюс Эйлворд.

«У ВОЗ нет достаточной информации в этом отношении, - цитирует его ТАСС. - Мы ведем обсуждения с РФ для того, чтобы получить дополнительную информацию, чтобы выяснить статус этого продукта и те клинические испытания, через которые он прошел, для определения последующих шагов».