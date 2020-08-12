Общество

Псковичей приглашают на субботник в приют для животных

В эту пятницу, 14 августа «Команда 2018» вместе с волонтерами поедут в гости в приют «Лесопилка». Поездка приурочена к Международному Дню бездомных животных, отмечается в группе проектного офиса «Команда 2018» «ВКонтакте».

Фото из группы «Зоозащита. Им нужна наша помощь! г.Псков»

Добровольцам предлагаю помочь приюту с выгулом собак и благоустройством территории.

Отправление: в 10:30 от проектного офиса «Команда 2018» - Некрасова, 19

Прибытие: в 13:00 в проектный офис.

Для участия требуется регистрация. Подробная информация здесь