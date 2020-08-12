Общество

Собирать с родителей школьников деньги на покупку рециркуляторов воздуха предложили запретить

Партия «Единая Россия» направила в министерство просвещения предложение запретить собирать с родителей учащихся школ средства на покупку так называемых рециркуляторов. Об этом сообщает депутат Госдумы Алена Аршинова.

Ранее установить такие устройства к началу учебного года предписала Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

«Мы направили в ведомство просьбу — настоятельно рекомендовать регионам закупать рекомендованные Роспотребнадзором устройства за счет бюджетных средств», — сообщила парламентарий. По ее словам, профильное ведомство поддержало это предложение.

Аршинова выразила уверенность, что никаких поборов для соблюдения санитарных норм и требований в школах быть не должно, сообщает ER.RU. «Ни в коем случае нельзя брать с родителей деньги на эти цели, тем более в такое трудное время», — подчеркнула она.

По словам депутата, родители напрямую жаловались ей в социальных сетях на эти «нововведения». В частности, в Тамбовской, Владимирской, Волгоградской и Челябинской областях, Республике Башкортостан и Хабаровском крае были зафиксированы случаи, когда с родителей на закупку оборудования «требовали» от 500 до 700 рублей. Аршинова отметила, что в ходе проверки информация о «поборах» подтвердилась.

В этой связи в «Единой России» намерены проследить, чтобы необходимые рециркуляторы воздуха и другое специальное оборудование приобретались именно за счет средств бюджета.

Первый замеминистра просвещения Дмитрий Глушко, в свою очередь, пообещал, что при подтверждении новых случаев оперативно будут предприняты меры, пресекающие подобную деятельность со стороны административных работников школ. Он также напомнил регионам о персональной ответственности за подобные факты.