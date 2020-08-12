Общество

Минздрав выпустил инструкцию по применению вакцины от COVID-19

Министерство здравоохранения выпустило инструкцию по применению зарегистрированной вакцины от коронавируса нового типа.

Среди противопоказаний к применению российского препарата отмечается гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также обострение хронических болезней. Вакцину также не рекомендовано применять при беременности и в период грудного вскармливания, а также несовершеннолетним лицам, пишут «Известия».

Отмечается, что при появлении тяжелых поствакцинальных осложнений после того, как был введен первый компонент препарата, нельзя вводить второй компонент.

Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства, заявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции.