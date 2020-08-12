Общество

Коронавирусную инфекцию предложили лечить радиацией

Несколько научных коллективов из разных стран предложили лечить коронавирусную пневмонию с помощью лучевой терапии (радиотерапии). В частности, ученые из отделения медицинской физики Онкологического центра Джека Ади в Канаде, проанализировав научную литературу, сообщили о способности низких доз рентгеновских лучей снижать смертность от пневмонии в среднем примерно на 20%. А проводимые ранее испытания на животных показали, что острая фаза пневмонии может быть сокращена вдвое.

В США уже опробовали эту методику на десяти пациентах с СOVID-19, пишет газета «Известия». Получившие экспериментальное лечение инфицированные выздоравливали за три дня против 12 дней в контрольной группе. Время до выписки из стационара было сокращено до 12 дней, в группе сравнения пациентов выписывали на 20-й день.

Однако американские специалисты-радиологи выпустили статью, в которой указали на серьезные побочные эффекты такого лечения. По их мнению, лучевая терапия в низких дозах действительно может уменьшить воспаление, но попутно убьет B- и T-клетки иммунитета, необходимые для борьбы с инфекцией.

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Российские специалисты также считают, что проводить подобные процедуры можно только после длительных испытаний на животных.

«При COVID-19 нарушается регенерация в тканях легких. Лучевая терапия способна только усугубить этот процесс, - отметила профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Галина Рева. - Например, могут регенерировать клетки, выделяющие соединительную ткань. Таким образом, фиброз легких только усилится. Пока нет данных об отдаленных последствиях после инфицирования SARS-CоV-2, и даже низкие дозы облучения могут дать непредсказуемый результат в будущем».

Профессор подчеркнула, что пока ученые слишком мало знают о природе самого коронавируса, превращать организм человека в полигон для испытаний нельзя.