Общество

Число невыездных россиян возросло на 10%

На 1 июля 2020 года невыездными оказались 3,9 млн должников по алиментам, услугам ЖКХ, кредитам и штрафам ГИБДД, что на 363,3 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

По данным Федеральной службы судебных приставов, возросло и количество судебных постановлений о взыскании долгов. Так, на 1 июля у приставов в работе было уже почти 14 млн дел злостных неплательщиков по штрафам ГИБДД, 6,9 млн по кредитам, 2,6 млн по услугам ЖКХ и 795,9 тысяч по алиментам, пишет газета «Известия».

Если принимать в расчет, что потенциально невыездными считаются те, кто имеет просроченную задолженность от 30 тысяч рублей, а срок просрочки более трех месяцев, то в настоящее время таких должников может быть около 8 млн человек, рассказал президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

В коллекторских организациях также подчеркнули, что если раньше эта мера была эффективной, особенно в отпускной период, то при закрытых границах ее действенность снизилась.