Общество

Более тысячи организаций закрыли в России за несоблюдение санитарных норм

По итогам первого полугодия 2020 года судебные приставы закрыли 1,3 тыс. организаций, в которых не соблюдались санитарные нормы, введенные из-за коронавируса.

По данным Федеральной службы судебных приставов России, число нарушителей попали магазины, в которых посетители не носят маски или не соблюдают дистанцию, и подпольные фитнес-клубы, рестораны, салоны красоты, работавшие во время карантина, пишет газета «Известия».

По мнению члена генерального совета «Деловой России» Алима Бишенова, закрытие 1,3 тыс. организаций за полгода в масштабах всей страны — маленький показатель, поскольку только в Москве около 6 тыс. торговых предприятий получили предписания Роспотребнадзора за отсутствие средств индивидуальной защиты у посетителей и продавцов.

Солидарен с такой точкой зрения доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Игорь Строганов. Он отметил, что в России около 3 млн юридических лиц. Таким образом, самую строгую санкцию за невыполнение «коронавирусных» норм применили меньше чем к сотой процента от всех российских компаний.

Наказание за несоблюдение «коронавирусных» предписаний в Кодексе об административных правонарушениях появилось с апреля. В статью о санитарных правилах добавили еще два состава. В итоге штрафы выросли в десятки раз — до 15 тыс. рублей для физлиц и до 500 тыс. рублей для компаний.