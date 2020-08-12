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Общество

Российских школьников и студентов могут обеспечить бесплатными защитными масками

14.08.2020 08:19|ПсковКомментариев: 1

Депутат Госдумы Василий Власов направил главе Минздрава России Михаилу Мурашко обращение, в котором предлагает обеспечить школьников и студентов защитными масками.

В своем письме парламентарий констатировал, что в стране по-прежнему выявляются новые случаи коронавируса COVID-19.

«В целях предотвращения развития болезни предлагаю рассмотреть возможность обеспечения школьников и учащихся средних специальных и высших учебных заведений защитными масками до конца 2020 года на безвозмездной основе», — указано в тексте обращения.

Депутат считает, что это позволит минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции в учебных заведениях, передает RT.

Теги: #школа #студенты #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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