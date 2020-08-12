Общество

Авиакомпании могут обязать пристегивать малолетних детей

С просьбой обязать авиакомпании выдавать пассажирам с малолетними детьми на коленях дополнительные ремни к первому замминистра транспорта, главе Росавиации Александру Нерадько обратилась депутат Госдумы Наталья Кувшинова. Она предлагает внести соответствующие поправки на уровне подзаконных актов, говорится в письме направленном главе ведомства в начале августа.

Сегодня авиакомпании не обязаны предоставлять пассажирам дополнительные ремни, такая норма в российском законодательстве отсутствует, пишут «Известия».

Просьбе депутата предшествовало обращение Общероссийского объединения пассажиров, которое зафиксировало отказ предоставлять такие ремни на рейсе авиакомпании «Победа» по маршруту Минеральные воды — Санкт-Петербург.

В «Победе» подтвердили, что не используют дополнительные средства защиты, сославшись на результаты опытов компании производителя ремней AmSafe. Компания в начале этого года установила, что использование дополнительных ремней может привести к травмированию детей.

В мире сегодня нет единого подхода к использованию таких средств. Они запрещены авиавластями США, их не используют в Канаде, но применяют в Европе.