Общество

Сбербанк отменил бесплатные уведомления о переводах

Сбербанк отменил бесплатные уведомления о переводах на дебетовые карты. Раньше в бесплатный тариф мобильного банка входили СМС с кодами для подтверждения операций, а также сообщения о переводе на карту. Об этом сообщили в колл-центре банка.

«Если хотите, чтобы вам поступали уведомления, необходимо подключать платный пакет по увеличениям. Если у вас раньше был бесплатный пакет подключен, и вам ФИО отправителя поступало, то теперь такого происходить не будет. Вам будут приходить только пароли и коды для регистрации в «Сбербанк онлайн» и оплаты на сайте», — сказал специалист колл-центра Сбербанка.

Также в банке отметили, что владельцам дебетовых карт по-прежнему доступен «Мобильный банк». Для стандартных карт его цена составляет 60 рублей, а для кредитных карт уведомления останутся бесплатными, пишет РИА Новости.