Общество

Назван самый подорожавший продукт в России

Гречка стала самым подорожавшим продуктом за этот год в России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

Средняя розничная цена крупы в июле выросла в 1,7 раза до 87,1 рублей за килограмм.

Гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко отметил, что розничная цена за гречку выросла вслед за оптовой, которая поднялась до 48 рублей за килограмм, что вдвое больше прошлогоднего показателя.

По его словам, увеличение цены связано с ажиотажным спросом в марте 2020 года, когда рост продаж достигал более 170–200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, на цене отразилось и сокращение посевов, которое началось после перепроизводства крупы в 2019 году.