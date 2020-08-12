Общество

Люди, что же вы делаете - врач областной больницы шокирована безответственностью псковичей

Врач Псковской областной больницы, радиолог Ольга Дитрих возмутилась тем, как жители Пскова относятся к собственной безопасности в период, когда угроза распространения коронавируса еще не миновала. Своими впечатлениями она поделилась после посещения местных торговых центров на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, в крупных торговых центрах областного центра почти все продавцы и покупатели находятся без масок, за редким исключением. «В «Ленте» весь персонал и многие покупатели в масках (правда у многих под носом)», - уточнила она.

«Люди! Что же вы делаете! Видя, как тяжело болеют ковидом и умирают пациенты, болеют и умирают люди в белых халатах, как тяжело сейчас работать медикам, зло берет смотреть на наших людей. Где граница между смелостью и глупостью?! Знаете, почему чаще всего профессионально выгорают медики?! Руки опускаются, когда смотришь на такую безответственность», - написала Ольга Дитрих.

В конце сообщения она поинтересовалась, почему за соблюдением противоэпидемических мер не следят контролирующие органы.

Отметим, что сегодня, 14 августа, на заседании оперативного штаба будет обсуждаться, в том числе, и вопрос по ужесточению мер контроля за соблюдением ограничений и обязанность носить индивидуальные средства защиты в закрытых помещениях - местах массового скопления людей.

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Ранее, вопрос необходимости ужесточения мер поднимал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Свои предложения он озвучил на июльском заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.