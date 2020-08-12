Общество

Вопрос о работе аттракционов в парках Пскова решится сегодня на заседании оперативного штаба

Вопрос о работе аттракционов в парках Пскова, скорее всего, решится сегодня, 14 августа, на заседании оперативного штаба. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор МП Пскова «Парк культуры и отдыха» Евгений Шелемба.

В ответ на просьбу прокомментировать информацию о штрафе за возобновление работы аттракционов в центре Пскова до официального разрешения Евгений Шелемба ответил, что «штрафа пока никакого нет», и он пока не может дать комментариев о причинах приостановки работы.

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«У нас вообще было разрешение от главного санитарного врача на соблюдение эпидемиологических норм и требований, но будем ждать, пока конкретное указание поступит», - заметил Евгений Шелемба.

Начальник управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук рассказал Псковской Ленте Новостей, что вопрос открытия парка будет рассматриваться на штабе. По его словам, никакого разрешения на открытие не было. «Ни губернатор не знает об этом, ни я», - сказал Александр Нестерук.

Он не исключил возможности, что парку дадут возможность работать частично.