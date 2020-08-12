Общество

Псковский облсовпроф будет сотрудничать с профобъединением Новгородской области

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов провел рабочую встречу с председателем профобъединения Новгородской области Василием Федосовым и министром промышленности Новгородской области Иваном Маленко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Встреча состоялась в Новгородской области в санатории «Старая Русса». В ходе переговоров гостям была проведена экскурсия по туристическому комплексу. Профсоюзные лидеры с социальными партнерами обсудили ряд важных вопросов о взаимодействии, системном обмене опытом, проведении совместных мероприятий.

Напомним, фактически до 2020 года Псковский облсовпроф не взаимодействовал с Новгородским профобъединением.

«Это встреча знаковая и является началом плодотворного сотрудничества. Я благодарен нашим новгородским коллегам за возможность посмотреть здравницу, номерной фонд, оценить медицинскую базу, пообщаться с персоналом и отдыхающими. У наших регионов очень много общего. Псков и Новгород – это исторически два брата. Мы просто обязаны сотрудничать, помогать друг другу в развитии. Санатории Псковской области по лечебной части не уступают «Старой Руссе», но все равно отмечаю, что по некоторым моментам мы можем применить положительный опыт коллег в части размещения, благоустройства, маркетинга. Уверен в том, что у здравниц Псковской области огромный потенциал, и мы сделаем все, чтобы отдыхающие получали высокопрофессиональное лечение» – отметил Игорь Иванов.

Отметим, что псковские санатории (Хилово, Голубые озера, Череха) и туристические базы (Алоль, Пушкиногорье) открыты и ждут своих гостей.

Всю необходимую информацию можно узнать по телефону 72-82-18.