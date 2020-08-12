Псковский облсовпроф будет сотрудничать с профобъединением Новгородской области

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов провел рабочую встречу с председателем профобъединения Новгородской области Василием Федосовым и министром промышленности Новгородской области Иваном Маленко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.
Встреча состоялась в Новгородской области в санатории «Старая Русса». В ходе переговоров гостям была проведена экскурсия по туристическому комплексу. Профсоюзные лидеры с социальными партнерами обсудили ряд важных вопросов о взаимодействии, системном обмене опытом, проведении совместных мероприятий.
Напомним, фактически до 2020 года Псковский облсовпроф не взаимодействовал с Новгородским профобъединением.
Отметим, что псковские санатории (Хилово, Голубые озера, Череха) и туристические базы (Алоль, Пушкиногорье) открыты и ждут своих гостей.
Всю необходимую информацию можно узнать по телефону 72-82-18.