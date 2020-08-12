«МК в Пскове» представил обновленный сайт

«Московский комсомолец» обновил сайт. Региональное издание «МК в Пскове» также перешел на обновленную площадку вечером 13 августа.
Среди новшеств – улучшенная мобильная версия, она стала более насыщенной, с крупным шрифтом.
На главной странице издания теперь еще больше эксклюзива, как федерального, так и регионального.
Появились удобные инструменты для пролистывания фото- и видеорепортажей.
Рекламные форматы трансформировались в более современные и актуальные.
Редакция «МК в Пскове» предлагает всем, у кого есть замечания или предложения по новому дизайну сайта, отправлять их на почту mk.pskov60@yandex.ru.