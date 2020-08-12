Общество

Проверки масочного режима в общественном транспорте и сфере ритейла должны проводиться ежедневно

Проверки масочного режима в общественном транспорте и сфере ритейла должны проводиться ежедневно. Об этом заявил губернатора Псковской области Михаил Ведерников 14 августа на заседании оперативного штаба. Данное поручение органам исполнительной власти он распорядился занести в протокол.

В целом ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Псковской области медленно, но стабильно улучшается. По итогам недели число заболевших сократилось более чем на четверть. Были дни, когда счет шел на единицы. Ростом числа заболевших колеблется от 19 до 37 человек.

По словам губернатора, ряд направлений малого бизнеса «стоит на паузе», почти полгода. Если ограничения не будут скорректированы, есть вероятность, что к нормальному режиму работы они уже не вернутся. Несмотря на то, что есть вероятность, что решение впоследствии придется отменить, губернатор считает важным дать возможность возобновить работу театров, кинотеатров, стационарных уличных аттракционов. Отдельно обсудят открытие бассейнов.

Предполагается дать возможности проводить мероприятия численностью до 30 человек без согласования. Это необходимо сферам культуры, спорту и образования.

Осенью активность коронавируса может повыситься, власти «должны дать немного воздуха» чтобы пережить возможную вторую волну.