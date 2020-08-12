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Общество

194 человека с COVID-19 и 118 с пневмонией находятся на лечении в Псковской городской больнице

14.08.2020 11:12|ПсковКомментариев: 0

194 человека с COVID-19 и 118 с пневмонией находятся на лечении в Псковской городской больнице. Об этом рассказала заместитель председателя комитета здравоохранения Псковской области Надежда Рагозина 14 августа на заседании оперативного штаба.

Развернуто 630 коек, полностью перепрофилирована Псковская городская больница. Госпитализировано 194 человека с COVID-19, загруженность коечного фонда составляет 31%. С нековидной пневмонией госпитализировано 118 человек. Всего суммарно на лечении находятся 312 человек, загруженность коечного фонда составляет 49,9%.

Решено повысить доступность тестирования. По словам Надежды Рагозиной, расширен перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатное тестирование по COVID-19. Кроме категорий, перечисленных в постановлении главного санитарного врача, это пациенты с респираторными вирусными заболеваниями, дети и подростки до 17 лет, беременные женщины независимо от срока, представители старших возрастных группа и если лечащий врач находит необходимым проводить тестирование.

Исследование проводит Центр СПИД.

1068 человек находятся под наблюдение по месту жительства. «Обсерватор пуст», - добавила докладчик. Филиал Невельской больницы в Усвятах сохраняется в этом качестве.

Очаги в медицинских учреждениях по формальным признакам считаются актуальными.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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