Общество

Сергей Колесников: В Псковской области нет ни одной коллекторской организации

В Псковской области нет ни одной коллекторской организации. Об этом заявил руководитель регионального управления Федеральной службы судебных приставов - главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников сегодня, 14 августа, на пресс-конференции, посвященной деятельности судебных приставов в регионе.

Тем не менее, по его словам, коллекторские организации из других регионов могут осуществлять свою деятельность на территории Псковской области.

«Если от коллекторов поступают звонки и давление, необходимо это фиксировать, как сам звонок, так и содержание разговора, и обращаться к судебным приставам», - пояснил Сергей Колесников.

Как отметил главный судебный пристав, в первом полугодии 2020 года в Псковской области зарегистрировано одно обращение с жалобой на коллекторов. В данном случае коллекторы писали должнику угрожающие письма.