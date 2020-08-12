Общество

2500 носителей коронавируса передвигаются по Псковской области, из них 1000 - в Пскове

2500 носителей коронавирусной инфекции передвигаются по Псковской области, из них 1000 - в Пскове. Об этом рассказал руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук 14 августа на заседании оперативного штаба.

Представитель ведомства поддержал слова главы региона Михаила Ведерникова о необходимости ежедневных проверок масочного режима в общественном транспорте и сфере ритейла.

Только 4000 жителей «оттестированы» и знали о своем состоянии, остальные находились в неведении, посещали магазины, пользовались общественным транспортом. По подсчетам Александра Нестерука, в регионе насчитывается более 2500 носителей.

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Они передвигаются по Псковской области, посещают общественные места, транспорт, магазины, аптеки, контактируют с другими людьми. Часть из них пренебрегает средствами защиты.

Александр Нестерук обратил внимание населения на обязательность ношения масок в общественных местах. Люди с группами риска по-прежнему болеют коронавирусной инфекцией тяжело. Поэтому необходимо носить маски в закрытых помещениях и на транспорте.