Общество

Родственники двух скончавшихся от коронавируса псковских врачей получили страховые выплаты

Две страховые выплаты по фактам смерти медработников от коронавируса осуществлены в Псковской области. Такая информация озвучена на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией 14 августа.

Осуществлено 103 единовременных страховых выплаты в связи с временной нетрудоспособностью медработника в связи с заболеванием коронавирусом, сумма выплаты - около 68 тыс. рублей.

Проведены две страховые выплаты в размере 2 млн рублей по смерти медицинского работника. Родственникам выплатили по 1 млн рублей единовременно, назначены ежемесячные выплаты на иждивенцев до достижения 18 лет.