Общество

Кинотеатры, театры и бассейны возобновляют работу в Псковской области

Фото: kudago.com

Решение о возобновлении работы кинотеатров, филармонии, театров, бассейнов и стационарных аттракционов носит экономический характер. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 14 августа на заседании оперативного штаба.

Работа учреждений разрешается со строгим исполнением требований и предписаний Роспотребнадзора. «Мы это решение принимаем не потому, что все хорошо», - сказал губернатор. Решение принято, чтобы дать возможность работать сферам, которые длительное время были заморожены или работают не в полной мере, возможность получать заработную плату.

По словам губернатора, если у людей есть возможность не посещать такие учреждения, этого делать не нужно. Необходимо строго придерживаться всех санитарно-эпидемиологических требований.