Общество

Отвечать за отсутствие масок будет и покупатель, и владелец магазина

Отвечать за отсутствие масок будет покупатель и владелец магазина. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 14 августа на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Со следующей недели комиссии будут выезжать на проверки соблюдения масочного режима. «Требования будут одинаковыми, как к гражданам, так и к собственникам учреждений и организаций. Если в магазине человек без маски, ответственность для человека и магазина одинаковая», - предупредил губернатор.

Проверки также будут проводиться в общественном транспорте.