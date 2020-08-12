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Общество

Отвечать за отсутствие масок будет и покупатель, и владелец магазина

14.08.2020 11:54|ПсковКомментариев: 5

Отвечать за отсутствие масок будет покупатель и владелец магазина. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 14 августа на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Со следующей недели комиссии будут выезжать на проверки соблюдения масочного режима. «Требования будут одинаковыми, как к гражданам, так и к собственникам учреждений и организаций. Если в магазине человек без маски, ответственность для человека и магазина одинаковая», - предупредил губернатор.

Проверки также будут проводиться в общественном транспорте. 

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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