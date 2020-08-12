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Общество

На одного пристава в Псковской области приходится более 3,5 тысяч производств

14.08.2020 12:55|ПсковКомментариев: 0

На одного судебного пристава в Псковской области приходится более 3,5 тысяч исполнительных производств. Об этом сообщил руководитель регионального управления Федеральной службы судебных приставов - главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников сегодня, 14 августа, на пресс-конференции, посвященной деятельности судебных приставов в регионе.

«Нагрузка очень большая», - заявил Сергей Колесников и добавил, что в настоящее время прорабатываются различные механизмы, технологии, чтобы снизить нагрузку на пристава.

По словам главного судебного пристава региона, бумажный документооборот занимает много времени.

Несмотря на высокую нагрузку, Сергей Колесников заявил, что штат судебных приставов-исполнителей в области укомплектован практически на 100%.

Что касается должностей судебного пристава по обеспечению порядка деятельности судов, то на данный момент есть несколько свободных вакансий.

Теги: #УФССП России по Псковской области #пристав
Источник: Псковская Лента Новостей
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