Общество

В Пскове появится центр приема граждан судебными приставами

В Пскове появится центр приема граждан судебными приставами. Об этом сообщил руководитель регионального управления Федеральной службы судебных приставов - главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников сегодня, 14 августа, на пресс-конференции, посвященной деятельности судебных приставов в регионе.

По его словам, уже есть определенность с помещением, в настоящий момент идет стадия оформления документов.

Сергей Колесников отметил, что для удобства жителей Пскова центр приема граждан будет располагаться в центре города.