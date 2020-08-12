Общество

Открытие сквера имени 60-летия Октября запланировано на 29 августа

Псков продолжает участие в проекте «Планирование и управление зеленой городской средой для долгосрочного развития приграничных городов России и Латвии» программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014-2020 годов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления, в рамках данного проекта организовано благоустройство сквера им. 60-летия Октября в Пскове.

На сегодняшний день в сквере выполнены все плоскостные работы (завершены инженерные работы и укладка тротуарной плитки), и все готово для установки малых архитектурных форм. Открытие благоустроенного сквера запланировано на 29 августа 2020 года.

В ходе реализации проекта будут организованы семинары для специалистов муниципалитетов по вопросу эффективного использования городских зеленых территорий и разработаны методические рекомендации по развитию не эффективно использующихся городских территорий.