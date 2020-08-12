Общество

Такое ощущение, что мы оказались рассадником коронавируса - руководитель псковского досугового центра

Такое ощущение, что мы оказались рассадником коронавируса и эпицентром зла. Такое мнение высказал псковский предприниматель, руководитель семейно-досугового центра «Понарошкино» Павел Оберемко сегодня, 14 августа, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя не снятые ограничения на работу детских центров.

«26 марта нас закрыли, и, по-моему, из списков мы пропали, ни в какой волне открытий мы не фигурируем», - подчеркнул предприниматель.

Павел Оберемко отметил, по его прогнозам, после открытия детских центров будет наблюдаться спад выручки процентов на 30-35%, полученные средства пойдут на зарплату и аренду.