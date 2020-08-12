Общество

Началась видеотрансляция программы «С другой стороны» с Денисом Ивановым

Радиостанция «Эхо Москвы» в Пскове возобновляет проект «С другой стороны», чтобы радиослушатели смогли узнать известных в Псковской области людей чуть ближе. Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы.

Сегодня, 14 августа, ведущая проекта Анна Имеретинская пригласила в студию человека неординарного, во многом непредсказуемого и очень активного - депутата Псковской городской Думы, руководителя фракции «Единая Россия» в городском парламенте Дениса Иванова.

Почему Денис Иванов на субботник приходит во френче, а на симфонический концерт - в шортах? Ходит ли он на маникюр? Кого представляет, когда остервенело колотит грушу?

Вопросы гостю студии можно задать по телефону 56-73-72.