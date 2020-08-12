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Общество

Доступная страна: Что делается в России для социальной интеграции инвалидов

14.08.2020 13:57|ПсковКомментариев: 0

В России проживает около 12 миллионов людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). И доступная среда для них - понятие намного более широкое, нежели пандусы в подъездах и удобные тротуары. Это и вопросы образования и трудоустройства, государственная поддержка в виде социальных пособий, создание условий для реабилитации. Наконец - это формирование адекватного и равного отношения общества к проблемам инвалидов. И в этих смыслах положительные изменения есть.

Государственную программу «Доступная среда» в России продлили до 2025 года - соответствующее распоряжение дал президент Владимир Путин еще в 2018 году. Она решает названные задачи - и на это выделяются значительные средства: за 14 лет - порядка 700 миллиардов рублей. Однако это направление требует не только денежных вливаний, но и зачастую изменения действующего законодательства и нормативной базы, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Параллельно с правительством этим вопросом занимается «Единая Россия» в рамках своего профильного партийного проекта «Единая страна - доступная среда».

Только за первые шесть месяцев 2020 года принято несколько законов и постановлений кабмина, инициированных на площадке партпроекта.

В середине марта Владимир Путин подписал закон о запрете на дискриминацию инвалидов и пожилых людей при предоставлении товаров и услуг. Кроме того, с 1 июля установлена индексация пенсий гражданам-опекунам. Они больше не считаются работающими пенсионерами и приравнены к получающим пенсию по старости.

Освидетельствование инвалидности до 1 октября проходит заочно. «Единая Россия» выступила с этой инициативой в разгар пандемии, чтобы защитить людей с ОВЗ от риска заражения коронавирусом. В правительстве идею поддержали. Теперь партия будет добиваться продления дистанционного режима этой процедуры - он доказал свою эффективность. Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак назвал это одной из наболевших тем. «Мы будем настаивать, чтобы особый порядок был продлен и далее. Обратная связь, которую мы получаем от людей, показывает, что такая мера актуальна и востребована для многих не только во время пандемии», - отметил он.

Партия добилась, чтобы новые средства технической реабилитации по истечению срока использования выдавались без дополнительных проверок. Кроме того, теперь категория «ребенок-инвалид» предоставляется без переосвидетельствования до достижения 18-летнего возраста детям с инсулинозависимым сахарным диабетом и детям со злокачественным новообразованием глаза после проведения операции по удалению глазного яблока.

Еще одно изменение касается парковок для людей с ОВЗ - с 1 июля не нужно получать значок «Инвалид» для автомобиля. Достаточно подать сведения об автомобиле через Федеральный реестр инвалидов или госуслуги. МВД будет контролировать законность использования парковочного места автоматически.

Кроме того, «Единая Россия» недавно внесла в Госдуму еще один законопроект, который облегчит получение инвалидами технических средств реабилитации. 

«Сегодня тысячи людей вынуждены получать их строго по месту прописки. Мы же предлагаем отменить эту привязку и выдавать новые техсредства по месту пребывания человека, который в них нуждается. Чтобы люди могли спокойно выезжать в другие города и регионы на учебу, лечение, к родственникам и не волноваться, что останутся без ТСР», - подчеркнул Андрей Турчак.

Активисты партпроекта «Единая страна - доступная среда» работают и над созданием среды для инвалидов в сети. Проводят конкурсы и фестивали социальных Интернет-ресурсов. Много активностей предлагают и в оффлайне - спортивные соревнования, лыжные гонки, уроки доброты. Координатор партпроекта, депутат Госдумы Михаил Терентьев отметил, что главное достижение - это изменение в обществе взгляда на проблемы людей с ОВЗ.

В Псковской области в рамках партпроекта активно работает областная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Об этом рассказала региональный координатор партпроекта «Единая страна - доступная среда», депутат регионального парламента, председатель областной организации «ВОИ» Марина Борисенкова.

«Проведен мониторинг пешеходной зоны Пскова, которая проходила реконструкцию в 2020 году - Рижский проспект, ул. Народная, сквер 60-летия Октября. Прошли люди с инвалидностью на колясках - нареканий нет. Предусмотрены удобные съезды для колясок на переходах, порадовала ширина пешеходной зоны и использование пониженных бордюрных камней, что соответствует СПИПам; для инвалидов с нарушением зрения на бордюрных камнях имеются направляющие. Также были проведены спортивные мероприятия для людей с инвалидностью. В их числе - первый региональный фестиваль спортивных настольных игр народов мира», - рассказал она.

Кроме того, по ее словам, в рамках партпроекта были рассмотрены проектные решения по вновь строящимся и реконструируемым объектам на территории Псковской области - муниципальные учреждения, образовательные (детсады и школы), общественные территории и спортивные объекты, в том числе стадион «Машиностроитель» и парк «Россия - моя история». Проведен мониторинг объектов культурного наследия. В их числе недавно сданный объект - Двор Постникова. Этот объект доступный, в нем имеется инфраструктура для маломобильных групп населения.

В Приказных палатах Псковского кремля предусмотрена возможность посетить первый этаж - там установлен хороший пандус, а высота витрин позволяет рассмотреть экспонаты посетителю в инвалидной коляске.

«К сожалению, в Изборске центральный вход в крепость недоступен для людей с ограниченными возможностями в связи с сохранением исторического облика. На коляске по брусчатке передвигаться сложно, но можно, наверное, предусмотреть въезд с западных ворот», - отметила Марина Борисенкова и добавила, что мероприятий было запланировано много, но в связи с ограничительными мерами, связанными с пандемией коронавируса, многие не реализованы и перенесены на второе полугодие.

Теги: #Единая Россия #доступная среда #инвалиды
Источник: Псковская Лента Новостей
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