Общество

С родителей школьников не должны собирать средства на покупку рециркуляторов воздуха

К началу учебного года Роспотребнадзор предписал установить в школах так называемые рециркуляторы воздуха. Партия «Единая Россия» направила в Министерство просвещения письмо о необходимости запретить собирать с родителей учащихся школ средства на покупку этих устройств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии со ссылкой на координатора партпроекта «Новая школа», депутата Госдумы Алену Аршинову.

«Мы направили в ведомство просьбу - настоятельно рекомендовать регионам закупать рекомендованные Роспотребнадзором устройства за счет бюджетных средств. И профильное министерство нас поддержало. Никаких поборов для соблюдения санитарных норм и требований в школах быть не должно. Ни в коем случае нельзя брать с родителей деньги на эти цели, тем более в такое трудное время», - заявила Алена Аршинова.

Координатор партпроекта рассказала, что родители напрямую жаловались ей в соцсетях на эти «нововведения». В частности, случаи уже зафиксированы в Тамбовской, Владимирской, Волгоградской и Челябинской областях, Республике Башкортостан и Хабаровском крае - в этих регионах с родителей «требовали» от 500 до 700 рублей на закупку оборудования.

«Со своей стороны, «Единая Россия» проследит, чтобы необходимые рециркуляторы и другое специальное оборудование приобретались именно за счет средств бюджета. Партия также будет фиксировать все обращения от родителей, если такие случаи будут повторяться, и реагировать на каждое из них», - подчеркнула Алена Аршинова.

Как отметил первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко, ряд подобных жалоб от родителей поступил на горячие линии ведомства. «Вместе мы проверяем информацию на местах. При подтверждении новых случаев оперативно будут предприняты меры, пресекающие подобную деятельность со стороны административных работников школ», - заверил замминистра.

Он напомнил регионам о персональной ответственности за подобные факты. «Ни одна школа не должна подобные вопросы перекладывать на плечи родителей, и мы за этим проследим самым внимательным образом», - подчеркнул Дмитрий Глушко.