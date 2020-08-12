Общество

Денис Иванов: Я пока не готов стать главой города

Я пока не готов стать главой города. Об этом заявил депутат Псковской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» в городском парламенте Денис Иванов, сегодня 14 августа, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Я, честно, пока не готов к этому. Пока я не вижу себя большим политическим деятелем», - подчеркнул депутат.

Денис Иванов отметил, что готов помогать людям «безвозмездно во всем». «Я для этого и стал депутатом», - пояснил он.

Кроме того, в ходе эфира гость студии рассказал, что обращение к нему за помощью избирателей - довольно частое явление.

«Если человек искренний и у него, действительно, проблемы, то я помогаю», - отметил Иванов.