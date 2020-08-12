Общество

Денис Иванов: Псков невкусно пахнет

Псков невкусно пахнет. Такое мнение высказал депутат Псковской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» в городском парламенте Денис Иванов, сегодня 14 августа, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя ситуацию с отсутствием биотуалетов в городе.

«Псков - без туалетов, все ходят в подворотню. Это катастрофа», - заявил депутат и добавил, что он понимает владельцев кафе, которые не хотят пускать туристов в туалет.

Кроме того, гость студии отметил, что из-за отсутствия биотуалетов в городе страдают мамы с маленькими детьми.