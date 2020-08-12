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Общество

Парк для инвалидов может появиться в Пскове

14.08.2020 15:07|ПсковКомментариев: 0

Парк для инвалидов может появиться в Пскове. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» в городском парламенте Денис Иванов, сегодня 14 августа, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

«Появилась идея парка для инвалидов, где можно будет тренироваться, где будут разные препятствия, подъемы, поручни», - рассказал депутат. Он также отметил, что проект парка уже есть.

«Мы предложили два места для парка, вынесем проект на «Городскую среду», опять же вопрос в финансировании, нужен такой парк или нет, решит администрация. Я считаю, что нужен», - обозначил планы Денис Иванов.

Он также высказал мнение, что инвалиды - такая же часть общества, они не должны стесняться и чувствовать себя уязвимыми.

Теги: #эхо москвы в пскове #доступная среда #депутат #инвалиды
Источник: Псковская Лента Новостей
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