Общество

Парк для инвалидов может появиться в Пскове

Парк для инвалидов может появиться в Пскове. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» в городском парламенте Денис Иванов, сегодня 14 августа, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

«Появилась идея парка для инвалидов, где можно будет тренироваться, где будут разные препятствия, подъемы, поручни», - рассказал депутат. Он также отметил, что проект парка уже есть.

«Мы предложили два места для парка, вынесем проект на «Городскую среду», опять же вопрос в финансировании, нужен такой парк или нет, решит администрация. Я считаю, что нужен», - обозначил планы Денис Иванов.

Он также высказал мнение, что инвалиды - такая же часть общества, они не должны стесняться и чувствовать себя уязвимыми.