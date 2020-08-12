Общество

Денис Иванов: Если Брячак скажет про меня пару гадостей, мне это только польстит

Если Олег Брячак скажет про меня пару гадостей, мне это только польстит. Об этом заявил депутат Псковской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» в городском парламенте Денис Иванов, сегодня 14 августа, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя отношения с Олегом Брячаком.

«Мы с Олегом Михайловичем часто обмениваемся колкостями, у меня одна позиция, у него - другая. Если он не прав, я ему об этом говорю и торможу его. Он любит красиво говорить, и я люблю тоже красиво говорить, и никогда не высказываться стандартно, поэтому мои слова могут интерпретировать по-разному, но мне это нравится», - высказался Денис Иванов.

Комментируя конфликт с Брячаком в Псковской гордуме во время отчета главы города Елены Полонской Денис Иванов отметил, что вынужден был сделать ему замечание.

«Когда не получаешь того, чего хотел, не нужно сводить свои счеты через публичную плоскость, когда человек делает отчет в первый раз. Он политик с большим стажем, кого он только не поливал (грязью - ред.). Если Брячак скажет про меня пару гадостей, мне это только польстит», - заявил Денис Иванов.