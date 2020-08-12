Общество

В новом учебном году очередей в детсады в Пскове не будет

В новом учебном году не будет очередей в детские сады. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления, об этом рассказала начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко.

За летний период уже открыли 883 ясельных места. Это в два раза больше, чем в предыдущем году.

По словам начальника управления образования, в данный момент ожидают очереди в детский сад 140 детей в возрасте от 1,5 лет. Анна Кузыченко заверила, что они всем им будет предоставлено место в дошкольном учреждении.

«В этом году нет проблемы с обменом мест, такие ситуации минимальны, чаще всего они происходят от того, что родители заранее не уведомили о переезде в другие районы. До 1 сентября все вопросы будут решены положительно», - заключила начальник управления образования.

Напомним, в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции во всех учреждениях города будут соблюдаться противопандемические меры: установят санитайзеры, сотрудники будут встречать детей на входе и контролировать их и свою термометрию.