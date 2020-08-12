В новом учебном году очередей в детсады в Пскове не будет

В новом учебном году не будет очередей в детские сады. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления, об этом рассказала начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко.
По словам начальника управления образования, в данный момент ожидают очереди в детский сад 140 детей в возрасте от 1,5 лет. Анна Кузыченко заверила, что они всем им будет предоставлено место в дошкольном учреждении.
Напомним, в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции во всех учреждениях города будут соблюдаться противопандемические меры: установят санитайзеры, сотрудники будут встречать детей на входе и контролировать их и свою термометрию.