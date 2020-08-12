Общество

Псковскому приюту для бездомных собак общественники передали корм и медикаменты

Псковскому приюту для бездомных собак «Шанс» передали 65 кг сухого корма, 1000 медицинских перчаток, коробку марлевых стерильных салфеток, а также чайные продуктовые наборы для работников приюта и волонтеров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении «Единой России»».

Подарки были собраны в рамках акции «Лучший друг», инициированной сторонникам партии «Единая Россия» в преддверии всемирного Дня бездомных животных. В рамках акции проводился сбор нефинансовых пожертвований. Активисты и сторонники партии собирали корм для собак, медикаменты, хозяйственные и зоотовары.

Собранные пожертвования в приют привезли члены фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Валерий Тюменцев, Сергей Колосов, а также члены городского политсовета Светлана Комарова, Полад Исмаилов, сотрудники городского исполкома партии.

«15 августа отмечается всемирный День бездомных животных. С целью оказания посильной помощи сторонники и активисты партии собрали небольшой подарок приюту для собак. Каждый может внести свой вклад в доброе дело. Это могут быть не только пожертвования, но и любая другая посильная помощь», - отметил Тюменцев.

В рамках акции «Лучший друг» также волонтеры примут участие в уборке территории приюта и выгуле собак.

В настоящее время в приюте для бездомных собак «Шанс» содержится более 160 животных. Все поступающие собаки в обязательном порядке проходят стерилизацию. Собаки содержатся в специальных вольерах. Травмированные и требующие особого ухода после операций животные находятся в специальном блоке, где их выхаживают, обрабатывают раны. Некоторых животных удается пристроить в добрые руки, как правило, это щенки и молодые собаки.

Традиционно в третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. В этом году он приходится на 15 августа. Это праздник, который становится еще одним поводом поговорить о проблеме или просто помочь волонтерам, зоозащитникам и приютам.