Псковскому приюту для бездомных собак общественники передали корм и медикаменты

Псковскому приюту для бездомных собак «Шанс» передали 65 кг сухого корма, 1000 медицинских перчаток, коробку марлевых стерильных салфеток, а также чайные продуктовые наборы для работников приюта и волонтеров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении «Единой России»».
Подарки были собраны в рамках акции «Лучший друг», инициированной сторонникам партии «Единая Россия» в преддверии всемирного Дня бездомных животных. В рамках акции проводился сбор нефинансовых пожертвований. Активисты и сторонники партии собирали корм для собак, медикаменты, хозяйственные и зоотовары.
Собранные пожертвования в приют привезли члены фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Валерий Тюменцев, Сергей Колосов, а также члены городского политсовета Светлана Комарова, Полад Исмаилов, сотрудники городского исполкома партии.
В рамках акции «Лучший друг» также волонтеры примут участие в уборке территории приюта и выгуле собак.
В настоящее время в приюте для бездомных собак «Шанс» содержится более 160 животных. Все поступающие собаки в обязательном порядке проходят стерилизацию. Собаки содержатся в специальных вольерах. Травмированные и требующие особого ухода после операций животные находятся в специальном блоке, где их выхаживают, обрабатывают раны. Некоторых животных удается пристроить в добрые руки, как правило, это щенки и молодые собаки.
Традиционно в третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. В этом году он приходится на 15 августа. Это праздник, который становится еще одним поводом поговорить о проблеме или просто помочь волонтерам, зоозащитникам и приютам.