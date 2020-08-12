Общество

Сотрудники Кадастровой палаты посетили псковский приют «Лесопилка»

Молодежный совет Кадастровой палаты по Псковской области помог приюту для бездомных животных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Накануне Всемирного дня бездомных животных члены Молодежного совета Кадастровой палаты по Псковской области посетили приют «Лесопилка», передали корм, провели время с животными.

«Помогать нужно всем, кто нуждается в помощи, – рассказала председатель Молодежного совета Алла Иванова. – Этот день – еще один повод показать свое небезразличие к судьбам брошенных, бездомных животных, которые когда-то дарили тепло, любили, ждали и радовались своему хозяину; а став не нужными – лишились всего… Наверное, со временем, они простят, забудут, но уже бывшему хозяину – это не простительно!».

Всемирный день бездомных животных отмечается ежегодно в третью субботу августа. Дата появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных в 1992 году. Это не праздник, а повод обратить внимание на существующие проблемы бездомных животных. Одна из главных задач этой даты - пробудить у владельцев зверей сознательное отношение к своей роли. Напомнить, что человек должен и может быть в ответе за тех, кого приручил!