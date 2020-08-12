Сотрудники Кадастровой палаты посетили псковский приют «Лесопилка»

Молодежный совет Кадастровой палаты по Псковской области помог приюту для бездомных животных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.
Накануне Всемирного дня бездомных животных члены Молодежного совета Кадастровой палаты по Псковской области посетили приют «Лесопилка», передали корм, провели время с животными.
Всемирный день бездомных животных отмечается ежегодно в третью субботу августа. Дата появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных в 1992 году. Это не праздник, а повод обратить внимание на существующие проблемы бездомных животных. Одна из главных задач этой даты - пробудить у владельцев зверей сознательное отношение к своей роли. Напомнить, что человек должен и может быть в ответе за тех, кого приручил!