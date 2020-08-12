Общество

В России могут засекретить всю информацию об оборонной сфере

Министерство обороны предложило засекретить всю информацию об оборонной сфере. Об этом говорится в поправках на портале правовой информации.

Инициативой предлагается отнести все данные, которые не являются государственной тайной, к категории конфиденциальной, сделать служебной тайной и охранять ее как семейную, адвокатскую или врачебную тайну, пишет «Газета.ру».

В пояснительной записке отмечается, что законопроект призван обеспечить защиту служебной информации ограниченного доступа, которая образуется в процессе работы госорганов.

Закон о гостайне не обеспечивает безопасность этих данных, поэтому в СМИ порой появляются сообщения о создании военной техники, вооружения.