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Общество

Салюта и праздничных гуляний не будет на День города в Великих Луках

14.08.2020 16:54|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках не будет салюта и традиционных гуляний в честь Дня города. Об этом сообщается на сайте Великолукской администрации.

«Несмотря на это, 22 августа будут открыты для посещения Краеведческий музей, музей академика Виноградова, художественный салон, выставочный зал Центра эстетического воспитания и «Мир искусств», – рассказала председатель городского комитета культуры Анжелика Романюк. – Учреждения культуры подготовили для великолучан разнообразную тематическую программу в онлайн и оффлайн режимах к Дню города и к Дню российского флага, который также пройдет 22 августа».

Запланированные мероприятия, действительно, заслуживают внимания. Это краеведческие онлайн-викторины, музейные занятия и видео-презентации, виртуальный литературный микрофон с участием писателей и поэтов. Великолукский драматический театр подарит горожанам тематическую программу «В ритме джаза», а Дом культуры имени Ленина подготовил концертную программу с поэтическим названием «В этот город я с детства влюблен».

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте учреждений культуры и в их группах «ВКонтакте».

«Традиционный салют также не состоится. Мы хорошо знаем, как великолучане любят городские праздники, и как массово они встречают концертные программы. Во время праздничного салюта на набережной всегда собирается большое количество горожан. Поэтому нужно немного потерпеть и в этом году воздержаться от масштабных событий. Следующий год у нас юбилейный, и, надеюсь, мы порадуем жителей и гостей города разнообразной и насыщенной программой. Мы обязательно встретимся с вами на наших традиционных концертных площадках, дорогие великолучане», – добавила Анжелика Романюк.

Также, скорее всего, не будет и долгожданного торжественного открытия парка культуры и отдыха после реконструкции.

«Мы ждем третьего этапа снятия ограничительных мероприятий. Если разрешат катание на аттракционах, то парк предоставит эти услуги. Но с самим открытием пока немного повременим. Если будет такая возможность, то хотя бы частично, что уже сделано в парке можно будет показать великолучанам. А пока реконструкция продолжается», – завершила Анжелика Романюк.

Теги: #великие луки #День города
Источник: Псковская Лента Новостей
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