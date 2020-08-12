Общество

Интересы инвалидов намерены учитывать при строительстве объектов в Псковской области

Рабочую группу с целью учета интересов людей с ограниченными возможностями здоровья при строительстве объектов создадут в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании 14 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он отметил, что договорился с председателем Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», депутатом Псковского областного Собрания Мариной Борисенковой о создании такой рабочей группы.

Рабочую группу возглавит вице-губернатор Василий Осипов, в ее состав также войдут председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, люди с ограниченными возможностями здоровья и эксперты.

Губернатор отметил, что рабочая группа займется рассмотрением проблемных вопросов. «Желательно, чтобы это происходило заранее, а не когда уже построен объект», - пояснил он.

«Рабочая группа будет получать проектную, предпроектную документацию. Думаю, мы от этого только выиграем», - добавил Михаил Ведерников.

В рамках совещания обсудят вопросы в сфере строительства и дорожного строительства, а также детально проект «Доступная среда».

«Попрошу предоставить предложения по составу рабочей группы. Определим периодичность, с которой она будет собираться», - поручил глава региона.

Отметим, что в Псковской области проживает почти 50 тысяч людей с ограничениями по здоровью.