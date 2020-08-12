Общество

Марина Борисенкова обратила внимание губернатора на проблемные стройки в Пскове

Председатель Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова обратила внимание губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на проблемные стройки в Пскове. Об этом с совещания, которое проходит 14 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По ее словам, реконструкция улицы Леона Поземского в части доступности для инвалидов не соответствуют нормативам. «Делали визуальное обследование улицы Леона Поземского, возникают вопросы - идет нарушение нормативов», - пояснила она.

Кроме этого, она указала на то, что ВОИ не ознакомилось с проектной документацией на строительство Социального городка в Пскове.

«Понимаю, что будут нарушения при пожарной безопасности, - прокомментировала она ситуацию со строительством Социального городка. - Хотелось бы увидеть сам проект. То, что видим сейчас, вызывает вопросы. Должны быть зоны безопасности».

«Проблематика остается, люди с инвалидностью это замечают, - пояснила Марина Борисенкова. - Очень надеюсь, что будут меняться подходы, что мы сможем выстроить конструктивный диалог».

Михаил Ведерников попросил Марину Борисенкову предоставить список объектов, находящиеся на этапе строительства или реконструкции, на которые необходимо обратить внимание, чтобы, при необходимости, скорректировать проектную документацию.

«Что касается объектов на 2021 год. До того, пока объявили торги, нужно проектную документацию предоставить», - добавил губернатор.

Кроме этого, председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин заверил, что новые автобусы будут минимум с одним местом для инвалидов.

А председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов указал на то, что все жилые дома, которые проходят государственную экспертизу, имеют обязательный раздел «Обеспечение доступности инвалидов».