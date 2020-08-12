Общество

«Лиза Алерт» в Псковской области получит поддержку вице-спикера регионального парламента

Предприятие «Псков-Полимер», выпускающее продукцию под брендом Nordman, будет оказывать поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт» содействие, предоставляя волонтерам специализированную одежду и обувь. Об этом на своей Instagram-странице сообщил руководитель предприятия, вице-спикер областного Собрания депутатов Юрий Сорокин.

«В середине лета в Псковской области начал свою работу поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Это движение не нуждается в представлении - оно известно по всей стране. А на счету его волонтеров - сотни спасенных жизней. Активисты занимаются поиском пропавших людей на профессиональном уровне. И теперь такая работа будет вестись и в нашем регионе, для которого это уникальный и очень важный проект», - поделился парламентарий.

Он отметил, что сейчас псковский отряд «Лизы Алерт» только набирает обороты, но к числу активистов уже присоединились жители Печор, Порхова и Острова, а в Пскове в рядах организации уже 250 человек.

«По просьбе основателя псковского отряда Ольги Родиной, мы приняли решение поддержать волонтеров», - добавил Юрий Сорокин.