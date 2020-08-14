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Общество

Скверы на площади Ленина в Пскове станут привлекательнее

14.08.2020 17:59|ПсковКомментариев: 0

Концепцию развития сквера на перекрестке ул. Советской и Рижского проспекта будет разработана до конца года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления, в рамках проекта «Планирование и управление зеленой городской средой для долгосрочного развития приграничных городов России и Латвии» программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014-2020 годов до конца 2020 года будут разработаны концепции развития двух территорий в Пскове (сквер на перекрестке ул. Советской и Рижского проспекта, так называемый «сквер с гномиками» и сквер вокруг кинотеатра «Октябрь»).

Целью проекта является эффективное и рациональное использование депрессивных городских территорий и преобразование их в привлекательные городские пространства. В ходе реализации проекта представители муниципальной власти получат теоретические навыки о планировании городского пространства, оживления депрессивных территорий и развития туризма.

Партнерами проекта являются городская Дума города Резекне и управление строительства и капитального ремонта администрации города Пскова.

Напомним, программа приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014-2020 годов поддерживает совместные усилия, направленные на решение проблем развития приграничных территорий, и продвигает устойчивое использование существующего потенциала региона вокруг границы между Европейским союзом и Российской Федерацией.

Теги: #ОМСУ #площадь Ленина
Источник: Псковская Лента Новостей
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