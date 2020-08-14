Общество

В Пскове засняли красивое астрономическое явление. ВИДЕО

Интересное астрономическое явление удалось заснять в Пскове с балкона одного из многоквартирных жилых домов. Видеозапись опубликована в соцсети ВКонтакте в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области».



Видео: Peter Astropskov, YouTube

На видео запечатлены метеоры потока Персеиды и спорадические. Съемка велась с 23:50 до 02:00. Всего в кадр попал 51 метеор, из которых 42 принадлежали потоку Персеиды.

«Если бы обзор в кадре не был ограничен, то метеоров могло быть зафиксировано примерно в 1.5 раза больше», - отметил автор ролика.

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Астрономы-любители сообщают, что в выходные дни активность потока Персеиды сохранится и в среднем за час можно будет увидеть от 20 до 40 метеоров в местах, удаленных от городской засветки. В последующие дни активность потока будет значительно ниже.