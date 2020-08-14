Общество

Подробности поиска грибника в Псковской области раскрыл отряд «ЛизаАлерт»

В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» раскрыли детали очередной операции. Отчет инфорга Марины (позывной Скай) по поиску 62-летнего новгородца опубликован в группе объединения в «ВКонтакте».

«Заявка на поиск Павлова Владимира Яковлевича поступила 7 августа 2020 года. Сообщалось, что мужчина из Новгородской области приехал со своим другом, Сергеем Владимировичем, за грибами в лес Порховского района Псковской области. Шли по лесу вместе, но в какой-то момент потеряли друг друга из вида. Ситуацию осложнило отсутствие телефона у Владимира Яковлевича. Сначала Сергей Владимирович своими силами попытался найти товарища, но, когда его старания не увенчались успехом, обратился за помощью в полицию. Сотрудники полиции сообщили о потерявшемся в поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".



Координатор поиска Виктор Витюк принял решение о выезде поисковиков на то место, где Владимир Яковлевич с другом зашли в лес, и распределил автономные задачи. Уже с рассветом 8 августа, несмотря на значительную удаленность до места поиска, 12 поисковиков совместно с сотрудниками МЧС отрабатывали задачи: обследовали контур ближайшего болота, «прочесывали» лесные квадраты, совместно работали на отклик. Каждый делал всё, чтобы поскорее найти мужчину.



К вечеру того же дня к добровольцам присоединился Константин Матвеев (позывной «Мотя») и Ирина Сапогова (позывной «Лотос»). Часам к девяти вечера они приступили к обследованию очередного болота.



Старший поисковой группы Мотя:

«Ноги вязли, но мы двигались дальше. К одиннадцати ночи стало темно и все звуки леса как будто выключились. Идеальная тишина сопровождала нас до пяти утра. Мы продолжали поиск. К семи утра, заканчивая задачу, в последний раз решили отработать «на отклик», как вдруг услышали тихое и неуверенное: «Я....»



Чтобы убедиться в отклике, тщательно вслушиваясь в каждый шорох и звук, позвали еще раз. Тишина… И вдруг снова слышим: «Я…». Сомнений не осталось!!! Определив направление отклика, мы находим Владимира Яковлевича в двухстах метрах от того места, откуда послышался его голос».



Несмотря на проведённые почти двое суток в лесу, мужчина оказался в удовлетворительном состоянии, сам дошёл до машины спасателей, неся в одной руке полное ведёрко грибов, заботливо укрытых сверху еловыми ветками.





Подводя итоги, стоит отметить, что, благодаря своевременному обращению Сергея Владимировича за помощью, а также грамотной, эффективной и слаженной совместной работе координатора, добровольцев, сотрудников МЧС и полиции, Павлов Владимир Яковлевич «НАЙДЕН! ЖИВ!» и благополучно возвратился домой!



Хотим ещё раз напомнить всем простые правила: перед выходом в лес сообщите об этом своим родственникам, друзьям или знакомым. Обязательно возьмите с собой компас, спички, запас еды и воды, полностью заряженный телефон, зажигалку, медикаменты, которые регулярно принимаете.



Если Вы потерялись - незамедлительно звоните в единую службу спасения «112» или на круглосуточную бесплатную горячую линию поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт" 8 (800) 700-54-52», - сообщили поисковики.