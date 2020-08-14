Общество

Михаил Ведерников обратился к псковским участникам форума «Ладога»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 14 августа, в онлайн-режиме принял участие межрегиональном молодежном образовательном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога 2020». В этот день на форуме проходил традиционный День регионов. Особое внимание глава региона уделил общению с молодежью — участниками псковской делегации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

«В первую очередь хочу вас поздравить с тем, что, несмотря на все сложности этого года и эпидемиологическую обстановку, вам удалось попасть на одну из самых интересных молодежных площадок страны. Участие в таком форуме — хороший стимул для личного и профессионального развития», — отметил губернатор, обращаясь к представителям делегации региона.

Михаил Ведерников напомнил, что принимал непосредственное участие в проведении молодежного форума Северо-Кавказского федерального округа «Машук», где видел десятки живых историй успеха ребят, которые раскрывали себя, получали новые звания и компетенции. Такой формат работы, по мнению Главы региона, несет в себе большой потенциал с точки зрения образовательной программы, реализации проектов, а также формирования команды единомышленников.

Губернатор подчеркнул, обращаясь к молодым людям, что их всех объединяет активная жизненная позиция, желание изменить окружающий мир в лучшую сторону. «Вы можете друг другу помочь, направить свою энергию в правильное русло, вместе стать сильнее в этом большом и быстроменяющемся мире. У вас есть все шансы реализовать даже самые смелые идеи. Я уверен, что вы откроете на площадке форума новые возможности для роста. Со своей стороны мы будем делать все, чтобы вы могли комфортно и эффективно работать, развивать свои проекты и реализовывать свои инициативы», — сказал Михаил Ведерников.

Руководитель псковской делегации Алена Иванова от лица всех ее участников поблагодарила губернатора за возможность приехать на форум. Она отметила, что молодежь региона достойно проявила себя и на образовательных площадках, и в творческих конкурсах. Один из псковских проектов — центр добровольчества «Добрый Псков», участвует в конкурсе на соискание грантов Росмолодежи.

В продолжение беседы молодые люди смогли задать главе региона интересующие их вопросы. Например, участники форума интересовались перспективами реализации в Псковской области проектов по международному сотрудничеству. Губернатор отметил, что коронавирусная повестка внесла серьезные коррективы в планы на текущий год. Ранее планировалось провести ряд мероприятий, которые ранее были апробированы во время Международных Ганзейских дней Нового времени: всероссийский праздник хорового пения, международный форум предпринимателей, кинофестиваль «Западные ворота». «Мы приняли решение в этом году провести ряд мероприятий в дистанционном формате», — отметил губернатор и подчеркнул, что благодаря смене формата зрители смогут принять участие в большем количестве событий.

Алена Иванова попросила главу региона высказать свое мнение о проекте интерактивной карты молодежных сообществ России, в разработке которой также приняли участие делегаты от Псковской области. Михаил Ведерников дал положительную оценку проекту и подчеркнул, что для общественных молодежных объединений это может стать дополнительным стимулом к развитию.

Завершая свое общение, глава региона поблагодарил их за включенность и активность, а также отметил, что после форума уже на личной встрече с представителями молодежных движений планирует обсудить актуальные вопросы молодежной политики и рассмотреть перспективы реализации значимых для региона проектов.

Ранее в рамках Дня регионов губернатор Михаил Ведерников вместе с другими руководителями Северо-Западного федерального округа принял участие в панельной дискуссии форума «Ладога». Мероприятие прошло под председательством полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана.

Напомним, что межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» проводится в 12-й раз. Организаторами являются Комитет по молодежной политике Ленинградской области и Федеральное агентство по делам молодежи.