Общество

Стало известно, сколько зарабатывает руководитель юридического отдела в Пскове

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты Руководителей юридического отдела в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове. Руководитель юридического отдела в Пскове в среднем зарабатывает 90 тысяч рублей в месяц.

Его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 150 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – на 131 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске - 98 000 рублей, в Екатеринбурге – 108 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 101 000 рублей, в Челябинске – 95 000 рублей, в Омске – 87 000 рублей в месяц.

У представителя этой профессии в соседних городах зарплата достигает следующих показателей: в Твери – 101 000 рублей, в Великом Новгороде и Смоленске – 90 000 рублей, в Ленинградской области – 110 000 рублей в месяц.