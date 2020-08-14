Общество

Россиян могут полностью обеспечить вакциной от COVID-19 за год

Необходимое для россиян количество вакцины от коронавируса можно будет произвести за 9-12 месяцев, заявил директор Центра им. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.

«Важно понять, когда мы более-менее успеем покрыть потребности страны. Я надеюсь, в течение 9-12 месяцев», - сказал Гинцбург.

По словам эксперта, первые поставки вакцины будут осуществляться в 10-15 регионов страны. Он отметил, что технология изготовления препарата сходна с изготовлением моноклональных антител. «Три предприятия, которые продолжают выпускать моноклональные антитела (а технология выпуска моноклональных антител очень совпадает с технологией выпуска этой вакцины), эти предприятия с нашей помощью адаптировали и перенесли на свою площадку нашу технологию», - пояснил Александр Гинцбург.

Он также добавил, что в ближайшие полтора месяца на каждой из этих площадок будут производить ежемесячно около миллиона доз вакцины, сообщает ТАСС.

«А к концу года, может быть, полтора-два миллиона. Это уже в масштабах страны вполне ощутимые и хорошие цифры», - подчеркнул глава Центра им. Гамалеи Минздрава.

Ранее Гинцбург отмечал, что российская вакцина от коронавируса будут защищать в течение как минимум двух лет после ее введения.