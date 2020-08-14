Общество

Михаил Ведерников: Статистика заболеваемости COVID-19 дает основания для сдержанного оптимизма

Статистика заболеваемости COVID-19 дает основания для сдержанного оптимизма. При этом о полной победе над эпидемией пока говорить, конечно, рано, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

На совещании с медиками обсудили текущую ситуацию по коронавирусу. Еще одна большая тема встречи – подготовка системыя к осенне-зимнему периоду. Президент поставил задачу провести вакцинацию от гриппа, запустить плановую диспансеризацию, обеспечить необходимые запасы медикаментов, вакцин и СИЗов. В настоящий момент для нас это приоритетное направление работы», - написал губернатор.

По последним данным 4 143 жителя Псковской области заразились коронавирусом нового типа. За минувшие сутки прирост заболевших составил +34 человек. При этом увеличилось и количество выздоровевших. Сейчас общее их количество составляет 2 928 человек. 28 пациентов из них выписали в минувшую пятницу.