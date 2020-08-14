34 человека заболели коронавирусом в Псковской области за сутки. Общее число заразившихся в регионе составляет 4143 человека. Об этом сообщает штаб по мониторингу статистики COVID-19.
На данный момент проведено 72891 исследование, 805 – за последние сутки.
За весь период пандемии в Псковской области выздоровело 2928 человек (+28). Число умерших за сутки не изменилось, жертв коронавируса по-прежнему 59 человек.
Статистика по районам:
- Псков – 1298
- Великие Луки – 815
- Бежаницкий район - 52
- Великолукский район – 185
- Гдовский район – 82
- Дедовичский район – 64
- Дновский район - 105
- Красногородский район – 40
- Куньинский район –39
- Локнянский район - 14
- Невельский район - 143
- Новоржевский район – 22
- Новосокольнический район - 93
- Опочецкий район – 44
- Островский район – 295
- Палкинский район - 51
- Печорский район – 47
- Плюсский район – 100
- Порховский район - 148
- Псковский район – 351
- Пустошкинский район – 25
- Пушкиногорский район - 11
- Пыталовский район – 22
- Себежский район – 28
- Струго-Красненский район – 45
- Усвятский район - 24