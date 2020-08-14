Общество

34 человека заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

34 человека заболели коронавирусом в Псковской области за сутки. Общее число заразившихся в регионе составляет 4143 человека. Об этом сообщает штаб по мониторингу статистики COVID-19.

На данный момент проведено 72891 исследование, 805 – за последние сутки.

За весь период пандемии в Псковской области выздоровело 2928 человек (+28). Число умерших за сутки не изменилось, жертв коронавируса по-прежнему 59 человек.

Статистика по районам: